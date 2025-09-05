KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã un nouvel ordre mondial fondÃ© sur la souverainetÃ© et la justice des peuples

Le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, a affirmÃ© jeudi Ã Alger, lors dâ€™une sÃ©ance de dÃ©bat organisÃ©e dans le cadre de la 4áµ‰ Ã©dition de la Foire du commerce intra-africain, que lâ€™humanitÃ© a besoin dâ€™un nouvel ordre mondial reposant sur des valeurs renouvelÃ©es, capables de protÃ©ger la souverainetÃ© des Ã‰tats et de mettre fin aux guerres, aux divisions et aux convoitises internationales sur les ressources naturelles africaines.

Le chef de lâ€™Ã‰tat a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© pour lâ€™Afrique de tirer les leÃ§ons du passÃ© et dâ€™adopter une approche nouvelle pour construire lâ€™avenir auquel aspirent ses peuples. Selon lui, le dÃ©fi nâ€™est pas de se limiter Ã des indicateurs Ã©conomiques ou Ã des chiffres, mais dâ€™Ã©laborer une vision globale et ambitieuse dâ€™un futur commun.

Rappelant la crÃ©ation de lâ€™Organisation de lâ€™unitÃ© africaine dans les annÃ©es 1960, KaÃ¯s SaÃ¯ed a soulignÃ© que lâ€™enthousiasme de lâ€™indÃ©pendance sâ€™Ã©tait rapidement heurtÃ© Ã une rÃ©alitÃ© marquÃ©e par les divisions, les conflits et lâ€™exploitation des richesses du continent. MalgrÃ© cela, il a rÃ©affirmÃ© la fiertÃ© de la Tunisie de son ancrage africain et sa conviction quâ€™une union africaine forte peut Ãªtre bÃ¢tie, en dÃ©pit des nombreux obstacles.

Au-delÃ du commerce intra-africain, le prÃ©sident a mis en garde contre des formes dâ€™Ã©changes parallÃ¨les, qualifiÃ©es dâ€™ Â« effrayantes Â», qui alimentent conflits, famines, dÃ©placements forcÃ©s et exploitation illÃ©gale des ressources. Il a interrogÃ© les choix intra-africains actuels et leur capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux aspirations de peuples qui se sont battus pour lâ€™indÃ©pendance.

KaÃ¯s SaÃ¯ed a regrettÃ© que, malgrÃ© lâ€™abondance des ressources naturelles, une grande partie de la population africaine souffre encore de pauvretÃ© et de famine, tandis que dâ€™autres se tournent vers des groupes extrÃ©mistes. Il a appelÃ© Ã tirer les leÃ§ons dâ€™un passÃ© douloureux pour bÃ¢tir un avenir digne, dÃ©nonÃ§ant les Â« forces nostalgiques Â» qui tentent encore dâ€™entraver le dÃ©veloppement du continent.

Pour lui, le principal dÃ©fi auquel fait face lâ€™Afrique nâ€™est pas seulement Ã©conomique ou technologique, mais civilisationnel. Il sâ€™agit de concevoir un projet global, basÃ© sur une vision nouvelle et adaptÃ©e Ã des peuples longtemps dÃ©possÃ©dÃ©s de leurs richesses.

Â« Nous avons besoin dâ€™une Afrique appartenant vÃ©ritablement aux Africains Â», a-t-il martelÃ©, plaidant pour une coopÃ©ration internationale fondÃ©e sur le respect mutuel et la prÃ©servation des intÃ©rÃªts des peuples africains. En conclusion, il a Ã©largi son propos Ã la question palestinienne, exprimant le souhait de voir les Palestiniens recouvrer tous leurs droits sur lâ€™ensemble de leur territoire.

Gnetnews