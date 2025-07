Kaïs Saïed appelle à une refonte des caisses sociales et à une vision renouvelée de l’action sociale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 16 juillet 2025 au Palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les enjeux liés à l’avenir des caisses sociales et à la consolidation du rôle de l’État dans le domaine social.

Le Chef de l’État a donné des instructions en vue d’une révision en profondeur du fonctionnement des caisses sociales, estimant qu’elles doivent retrouver l’équilibre financier nécessaire pour remplir pleinement leur mission.

Affichant sa volonté de bâtir un véritable État social, Kaïs Saïed a insisté sur l’importance de renforcer l’action sociale et d’y consacrer les efforts nécessaires, non pas comme une faveur accordée aux citoyens, mais comme un droit légitime.

Il a également appelé à abandonner certaines terminologies et visions obsolètes : « Le rôle social de l’État ne relève ni de la charité ni du privilège, mais d’un choix politique fondé sur des principes de justice et de dignité, qui exige une pensée renouvelée et des méthodes de travail innovantes. »

