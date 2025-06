KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  une refonte en profondeur des politiques publiques Ã  l’approche de la loi de finances 2026

Kaïs Saïed appelle à une refonte en profondeur des politiques publiques à l’approche de la loi de finances 2026

Le président de la République, Kaïs Saïed, a tenu, jeudi 12 juin 2025, une réunion au Palais de Carthage avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, la ministre des Finances, Michket Khaldi Slama, et le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh. Au cœur des discussions : les grandes orientations du projet de loi de finances pour l’année 2026.

Le chef de l’État a réitéré son attachement à des choix de rupture, appelant à l’abandon des approches antérieures, jugées inefficaces. Il a souligné que la loi de finances ne devait pas se limiter à des chiffres et des pourcentages, mais qu’elle devait incarner les aspirations profondes du peuple. « Il s’agit d’une traduction financière des choix du peuple tunisien », a-t-il insisté.

Dans cette optique, le président Saïed a exhorté les responsables présents à s’inspirer des conclusions des réunions récemment tenues avec les membres des conseils locaux, régionaux et des conseils d’échelons intermédiaires, et ce, avant même la finalisation du rapport de synthèse de ces concertations. Ces consultations doivent servir de socle pour l’élaboration des plans de développement à l’échelle locale, régionale et nationale.

« La révolution ne se réalise pas uniquement à travers des textes ou des institutions, mais doit s’incarner dans les esprits et les modes de pensée », a martelé le président.

Affichant sa confiance dans les capacités du peuple tunisien, Kaïs Saïed a déclaré que les Tunisiennes et les Tunisiens sont pleinement en mesure d’écrire une nouvelle page de leur histoire, fondée sur la dignité, la justice et la stabilité.

Enfin, le président a souligné l’importance de compléter la « révolution législative » par une « révolution administrative » : un changement de paradigme nécessaire, selon lui, pour rompre avec l’exclusion sociale et favoriser une dynamique économique plus inclusive, tant dans le secteur public que privé.

