Kaïs Saïed appelle à une « révolution administrative » pour accompagner la réforme législative

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dimanche 19 mai au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri. Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État de réaffirmer sa vision d’un État fort, régi par la loi et recentré sur le service du citoyen.

Kaïs Saïed a souligné que la Tunisie ne peut se contenter de nouvelles lois : « Une révolution législative ne peut réussir sans une révolution au sein de l’administration publique. » Il a dénoncé le manque d’engagement de certains responsables dans plusieurs services publics, estimant que ces dysfonctionnements sapent la crédibilité de l’État.

Le président a mis en garde contre l’existence de deux visages de l’État tunisien : un officiel et visible, et un autre qualifié à tort d’ »occulté », mais qui selon lui « est bien réel » et se compose de réseaux agissant en marge de la légalité. Il les a décrits comme « des poches de régression » cherchant à attiser les tensions et à nuire aux citoyens. Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de les soumettre à la reddition des comptes, conformément à la loi.

Dans le même esprit, il a rappelé les principes consacrés par la Constitution tunisienne, en particulier l’obligation de neutralité et d’égalité au sein des institutions publiques, et l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur une appartenance quelconque, considérée comme un délit passible de sanctions.

Sur le plan des politiques publiques, le chef de l’État a plaidé pour une approche globale et transversale des problématiques nationales. Selon lui, les approches sectorielles peuvent apporter des réponses ponctuelles mais restent insuffisantes pour répondre aux aspirations collectives. Il a réitéré sa volonté de poursuivre les efforts visant à concrétiser les revendications légitimes du peuple tunisien.

Enfin, Kaïs Saïed a affirmé que la Tunisie regorge de compétences prêtes à contribuer à son essor, à condition de leur offrir un cadre propice, fondé sur une nouvelle vision et des idées novatrices.

Gnetnews