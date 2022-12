Kaïs Saïed: « Certains tentent de créer des crises »

Le Président de la République, Kais Saied, a reçu ce vendredi après-midi, au Palais de Carthage, Najla Bouden, la Cheffe du gouvernement, Leila Jaffal, ministre de la Justice et Tawfik Charfeddine, ministre de l’Intérieur.

La réunion a porté sur la situation générale dans le pays, en particulier la nécessité de fournir les Tunisiens en produit de base.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de subvenir aux besoins des citoyens car, selon lui, « le défi le plus important est le défi économique et social, car les prix élevés, le manque de certains produits de base et la provocation de crises et de tentatives connues de tous ne peuvent pas continuer », lit-on dans un communiqué publié par la présidence.

Kais Saied a également mis l’accent sur l’égalité pour tous dans l’application de la loi, et sur le rôle que doivent jouer toutes les institutions de l’État, notamment le rôle dévolu au pouvoir judiciaire, car « sans justice, les objectifs du peuple ne peuvent pas être réalisés », a-t-il encore ajouté.

