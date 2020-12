KaÃ¯s SaÃ¯ed charge le ministÃ¨re de la DÃ©fense dâ€™assurer la distribution de lâ€™ammonitrate Ã  travers toute la Tunisie

Kaïs Saïed charge le ministère de la Défense d’assurer la distribution de l’ammonitrate à travers toute la Tunisie

Le président Kaïs Saïed a chargé ce mercredi 30 décembre, les services du ministère de la Défense nationale, d’assurer le transport de l’ammonitrate importé de Russie, du port de Menzel Bourguiba, et de le distribuer sur l’ensemble du territoire de la république, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, rapporte la TAP, citant une source de la présidence.

Le but de charger l’armée nationale de cette mission, est de faciliter l’opération de distribution et d’accélérer le ravitaillement des agriculteurs en cet engrais, notamment après les dernières pluies dans différentes régions du pays. « Cette décision est de nature à contribuer à organiser davantage les circuits de distribution, et à limiter les pratiques spéculatives ».

Un quatrième paquebot chargé de six mille tonnes d’ammonitrate, est attendu au port de Menzel-Bourguiba pendant la période du 02 au 05 janvier, après que trois bateaux y ont accosté avec à bord, 18 mille tonnes de cette matière en provenance de Russie.

Au total, 11 paquebots sont programmés, avec une cargaison totale de 60 mille tonnes d’engrais d’ammonitrate, destinées au secteur agricole, comme l’a affirmé le directeur du port, Lotfi Sassi.

