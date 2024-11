KaÃ¯s SaÃ¯ed: ContrÃ´ler les circuits d’importation pour lutter contre la spÃ©culation

Kaïs Saïed: Contrôler les circuits d’importation pour lutter contre la spéculation

Lors d’une réunion tenue ce lundi 25 novembre 2024 au Palais de Carthage avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné l’importance de constituer un stock stratégique de produits de base. Cette mesure vise à stabiliser les prix et à contrer les pratiques des grands spéculateurs et monopoleurs.

Le chef de l’État a également rappelé que le rôle du ministère du Commerce est d’assurer un contrôle strict des circuits d’importation à tous les niveaux. Il a mis en garde contre les infiltrations de spéculateurs dans ces filières, lesquels, selon lui, n’ont pour objectif que de maximiser leurs profits, y compris au détriment de la santé des citoyens.

Kaïs Saïed a insisté sur le fait que l’Office du commerce de la Tunisie (OCT) est habilité à gérer les opérations d’importation selon des règles claires et dans une transparence totale. Il a souligné que, tout comme les exportations tunisiennes sont soumises à des contrôles rigoureux dans les pays de destination, les importations doivent répondre aux mêmes exigences strictes en matière de traçabilité et de conformité.

Le président a averti contre les pratiques frauduleuses telles que la modification des dates de péremption ou le reconditionnement de produits de provenance douteuse. Il a rappelé que l’État a la responsabilité non seulement de démanteler les circuits illégaux de distribution à l’intérieur du pays, mais aussi d’assurer une maîtrise totale de ceux qui gèrent les importations depuis l’étranger.

Gnetnews