Kaïs Saïed critique la gestion municipale de Tunis et exige des réformes urgentes

Ce jeudi 27 juin 2024, le Président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu à l’administration des équipements et à celle de la propreté de la municipalité de Tunis. Il a constaté de nombreuses défaillances et des équipements non entretenus ou hors service depuis plusieurs années.

Suite à cette visite, le Président a réuni plusieurs responsables à l’hôtel de ville de Tunis et leur a rappelé leur devoir de redresser rapidement la situation et de redoubler d’efforts pour répondre aux besoins des citoyens.

Le Président Saïed a insisté sur l’urgence d’améliorer la gestion des déchets, les services aux citoyens, l’éclairage public, l’entretien des cimetières et des parcs, souvent transformés en décharges. Il a aussi pointé du doigt l’état lamentable de certains dépôts municipaux, menaçant de s’effondrer.

Le Président s’est ensuite rendu au service de la santé publique et de protection de l’environnement ainsi qu’à la pépinière municipale, autrefois un espace de loisirs et de sport, désormais laissé à l’abandon.

Le Président Saïed a conclu que de nombreuses infrastructures publiques nécessitent une révision complète et que ceux qui ont failli doivent être tenus responsables dans les plus brefs délais. Il a dénoncé un système de corruption organisé, entravant le fonctionnement des institutions et nuisant aux citoyens, soutenu par des groupes d’influence.

