Kaïs Saïed dénonce les accusations d’antisémitisme et rappelle la protection des droits des juifs tunisiens

Le président de la République tunisienne, Kais Saïed, a organisé une réunion au palais de Carthage le vendredi 12 mai 2023 avec la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, la ministre de la Justice Leïla Jaffel, le ministre de la Défense Imed Memmiche, le ministre de l’Intérieur Kamel Feki et le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a eu pour but d’examiner la situation actuelle dans le pays, en réponse à l’opération criminelle qui a eu lieu à Djerba, et pour suivre les mesures prises par le Conseil de sécurité nationale deux jours auparavant.

Le président a réitéré que la Tunisie resterait sûre, malgré les tentatives de perturber sa stabilité. Il a salué les forces armées et les forces de sécurité pour leur travail acharné à déjouer les plans des terroristes visant les institutions de l’État et la paix civile.

Le président a également évoqué la position de certaines capitales concernant cette attaque criminelle et a remercié les pays qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple tunisien. Cependant, il a souligné que toute ingérence étrangère était inacceptable, car la souveraineté de la Tunisie et de son peuple était une ligne rouge à ne pas franchir.

Le président Saïed a également dénoncé les accusations d’antisémitisme portées contre la Tunisie, soulignant que certains cherchaient à semer la division pour en tirer profit. Il a rappelé l’existence de nombreux textes relatifs à la liberté de croyances et de culte, y compris ceux qui concernent les juifs tunisiens. Il a notamment mentionné le grand rabbin de Tunis, qui est désigné à la suite de consultations et qui contrôle les synagogues et les instituts religieux des juifs tunisiens. Le président a également évoqué le Code des obligations et des contrats et celui des actes de procédure civile et commerciale, qui interdit l’exécution de décisions judiciaires contre les juifs le samedi et durant les fêtes religieuses.

