Kaïs Saïed effectue une visite surprise à La Goulette pour suivre les travaux d’assainissement

27-08-2025

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué mercredi matin une visite inopinée à La Goulette, dans la banlieue nord de Tunis, afin de se rendre sur le terrain et constater l’avancement des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement.

Au cours de sa visite, le chef de l’État a également écouté les doléances des habitants, prenant note de leurs préoccupations concernant l’état des infrastructures locales et la qualité des services.

