KaÃ¯s SaÃ¯ed en visite au siÃ¨ge de la commission de rÃ©conciliation pÃ©nale

Kaïs Saïed en visite au siège de la commission de réconciliation pénale

Ce vendredi 13 janvier, le président de la République Kais Saied a effectué une visite au siège de la Commission nationale de réconciliation pénale à Tunis.

Selon une vidéo de la présidence de la République, le chef de l’Etat s’est enquis de l’avancement du travail de cette institution et des moyens qui ont été mis à sa disposition, pour pouvoir entamer sa mission de restitution de l’argent mal acquis.

Par la suite, le chef de l’État s’est rendu sur l’Avenue Habib Bourguiba dans la capitale, où il a souligné, dans des avec un certain nombre de citoyens et citoyennes, la nécessité d’épurer l’État et ses institutions de ceux qui cherchent à le frapper de l’intérieur et travaillent par tous les moyens à fabriquer des crises parce que leur façon d’alimenter les conditions économiques et sociales est de nuire à la paix civile, en monopolisant les biens et les marchandises et en les retirant du marché.

Le président de la République a également souligné qu’il n’y a pas de retour en arrière et que le dernier mot appartient au peuple.

Gnetnews