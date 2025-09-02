Kaïs Saïed en visite dans le centre-ville de Tunis: Cap sur la réhabilitation des espaces publics

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu dans la soirée du lundi 1er septembre sur les places Barcelone et Monji Bali, à Tunis, récemment intégrées dans un programme de réaménagement supervisé par l’Armée nationale, via son unité de génie militaire.

Au cours de cette visite, le chef de l’État a échangé avec plusieurs citoyens présents sur place. Il a pris note de leurs préoccupations quotidiennes et a réaffirmé sa détermination à poursuivre les efforts de l’État sans relâche, en vue de trouver des solutions durables dans divers domaines.

Gnetnews