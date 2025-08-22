Kaïs Saïed en visite dans plusieurs quartiers de la capitale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, hier mercredi 21 août, une série de visites dans différents établissements et quartiers de Tunis.

La journée a débuté par une visite au Centre national pédagogique, avant que le chef de l’État ne se rende, à pied, au marché de l’Asr, à Maqhel Ezzâim, puis au quartier Ennajah, dans la délégation de Mellassine.

Kaïs Saïed a ensuite poursuivi sa tournée par une visite à l’hôpital de la Rabta, ainsi qu’aux quartiers de Bab Saadoun, Bab El Assal et la rue Ouled Haffouz.

Le président a conclu son déplacement par une visite au chantier du futur siège du Conseil supérieur de l’éducation, situé sur l’avenue de la Liberté, où il a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux.

