Kaïs Saïed en visite inopinée à l’avenue Habib Bourguiba

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu ce mardi 02 février 2021, en visite impromptue à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, où il a échangé avec des citoyens et a écouté leurs préoccupations.

Selon une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, des citoyens on fait part au chef de l’Etat de leurs difficultés économiques et sociales, et lui ont demandé de leur venir en aide, et d’améliorer leurs conditions de vie.

Certaines voix se sont élevées au milieu de la foule pour appeler à la dissolution du parlement.

Le chef de l’Etat s’est, par ailleurs, rendu au siège du ministère de l’Intérieur.

