Kaïs Saïed évoque la rentrée scolaire et universitaire ainsi que la lutte contre la corruption

23-09-2025

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, 22 septembre, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. La rencontre a porté sur plusieurs dossiers, dont la rentrée scolaire et universitaire, la lutte contre la corruption, ainsi que la nécessité de pallier certaines défaillances constatées dans différentes régions, notamment dans le domaine du transport et de l’entretien des établissements éducatifs et universitaires.

Lors de cet entretien, le chef de l’État a également adressé un message politique, affirmant que certains acteurs, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, « s’imaginent avoir tendu des pièges, mais sont tombés dans leurs propres stratagèmes ». Selon lui, ces derniers ont ainsi « accru leur discrédit et leur humiliation », tandis que le peuple tunisien, a-t-il ajouté, « reste conscient des réalités et sait pertinemment que ceux qui prétendent défendre certaines causes ne font pas ce qu’ils disent et se considèrent au-dessus de la loi et de toute reddition de comptes ».

Gnetnews

Fil d'actualités

Kaïs Saïed réaffirme la primauté de la souveraineté nationale e

23-09-2025

Kaïs Saïed reçoit le ministre de la Défense et salue la volonté

23-09-2025

Kaïs Saïed : la lutte contre la spéculation et la hausse des prix

23-09-2025

Kaïs Saïed évoque la rentrée scolaire et universitaire ainsi que

23-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Lire aussi

Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou

Fil d'actualités

Kaïs Saïed réaffirme la primauté de la souveraineté nationale et l’unité

23-09-2025

Kaïs Saïed reçoit le ministre de la Défense et salue la volonté de renforce

23-09-2025

Kaïs Saïed : la lutte contre la spéculation et la hausse des prix, une politi

23-09-2025

Kaïs Saïed évoque la rentrée scolaire et universitaire ainsi que la lutte co

23-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025