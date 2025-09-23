Kaïs Saïed évoque la rentrée scolaire et universitaire ainsi que la lutte contre la corruption

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, 22 septembre, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. La rencontre a porté sur plusieurs dossiers, dont la rentrée scolaire et universitaire, la lutte contre la corruption, ainsi que la nécessité de pallier certaines défaillances constatées dans différentes régions, notamment dans le domaine du transport et de l’entretien des établissements éducatifs et universitaires.

Lors de cet entretien, le chef de l’État a également adressé un message politique, affirmant que certains acteurs, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, « s’imaginent avoir tendu des pièges, mais sont tombés dans leurs propres stratagèmes ». Selon lui, ces derniers ont ainsi « accru leur discrédit et leur humiliation », tandis que le peuple tunisien, a-t-il ajouté, « reste conscient des réalités et sait pertinemment que ceux qui prétendent défendre certaines causes ne font pas ce qu’ils disent et se considèrent au-dessus de la loi et de toute reddition de comptes ».

Gnetnews