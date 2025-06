Kaïs Saïed évoque l’urgence des réformes et fustige les « résidus du système » lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dimanche 16 juin au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sara Zaâfrani Zenzri. Plusieurs projets de lois et décrets à l’ordre du jour du prochain Conseil des ministres ont été au centre de cette rencontre.

À cette occasion, le chef de l’État a réaffirmé son engagement à faire avancer les réformes, soulignant la nécessité d’un équilibre entre un véritable développement économique et une justice sociale concrète. « Il faut mettre un terme aux politiques injustes qui ont plongé des milliers de Tunisiens et de Tunisiennes dans la pauvreté et l’exclusion », a-t-il insisté, tout en appelant à de « nouvelles visions » pour rompre avec les anciens modèles.

Kaïs Saïed a également réitéré sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption et ceux qu’il qualifie de « fauteurs de crise ». Il a rappelé que l’État tunisien est régi par ses institutions et ses lois, affirmant qu’ « aucune personne n’est au-dessus de la loi, et ceux qui ne travaillent pas dans l’intérêt du peuple doivent être écartés sans hésitation ».

Le président a par ailleurs pointé du doigt ce qu’il a appelé « les résidus de la régression » qui, selon lui, continuent d’agir au sein de certaines institutions, accusant leurs « protecteurs » et « exécutants » d’attiser les tensions sociales et de nuire aux citoyens. « Leurs objectifs sont clairs, leurs méthodes bien connues », a-t-il affirmé.

En conclusion, Kaïs Saïed a présenté ce combat comme celui qui oppose « le peuple en tant qu’acteur » à un système en déclin. « Ce système tombera, ses relais disparaîtront, et le peuple poursuivra le chemin qu’il a tracé », a-t-il déclaré.

Gnetnews