Kaïs Saïed exhorte les responsables à « une révolution dans l’action publique »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mercredi 14 mai 2025 au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri. Au cœur de cette rencontre : un appel clair à un sursaut de l’appareil exécutif pour faire face aux défis que traverse le pays.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité pour un certain nombre de responsables d’ »élever leur niveau de conscience et d’engagement », estimant que la période actuelle exige « l’esprit du militant », celui qui œuvre pour un basculement décisif dans l’histoire du pays. Il a appelé à rompre avec les pesanteurs du passé, à dépasser l’hésitation, et à faire preuve de rapidité, de courage et de persévérance dans la prise et l’exécution des décisions.

Kaïs Saïed a comparé la mission des responsables publics à un combat sur « le front de la libération nationale », précisant que cette lutte ne se résume pas à une réforme législative, mais implique aussi une révolution dans les mentalités de ceux chargés de la mettre en œuvre.

Le président a également souligné le rôle central de la jeunesse, « porteuse de l’élan militant », et dont il faut, selon lui, libérer les énergies et ouvrir les perspectives. Il a appelé à lui confier des responsabilités, en remplacement de ceux qui, selon ses mots, « n’ont pas été à la hauteur de la mission confiée ».

Dans une critique à peine voilée, Kaïs Saïed a fustigé les responsables qui conçoivent leur fonction comme un confort ou une fin en soi : « Celui qui croit que le fauteuil sur lequel il est assis est un but en soi, ou qu’il attend simplement dans une salle d’attente, qu’il attende dehors. D’autres viendront, pour qui le poste n’est rien d’autre qu’un fardeau qu’ils acceptent de porter avec sincérité, au service exclusif du peuple et de la dignité de la patrie. »

Gnetnews