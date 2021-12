Saied reçoit le ministre hongrois des Affaires étrangères

Le président de la République, Kais Saied, a reçu ce mercredi 15 décembre 2021, au palais de Carthage, le ministre hongrois des affaires étrangères et du commerce.

A cette occasion, le chef de l’Etat a évoqué la profondeur des liens historiques d’amitié entre la Tunisie et la Hongrie et les valeurs que les deux pays partagent, de liberté et de démocratie, soulignant l’importance de renforcer et de diversifier davantage ces relations à l’avenir, notamment dans les domaines économique, d’investissement, les secteurs culturels et de l’enseignement supérieur.

Pour sa part, le ministre hongrois a souligné la disposition de son pays à développer ses partenariats avec la Tunisie. Il a souligné que cette visite sera l’occasion d’enrichir le cadre juridique régissant les relations bilatérales, et d’activer le Conseil conjoint des affaires, outre le renforcement des opportunités de communication et de partenariat entrepreneurs des deux pays.

