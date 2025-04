Kaïs Saïed inaugure la 39e édition du Salon international du livre de Tunis

Le président de la République, Kaïs Saïed, a donné ce vendredi 25 avril 2025 le coup d’envoi officiel de la 39e édition du Salon international du livre de Tunis. La cérémonie s’est tenue au palais des expositions du Kram, marquant le lancement de ce rendez-vous culturel incontournable, prévu jusqu’au 4 mai, sous le slogan fédérateur : « Nous lisons pour construire ».

Événement majeur du calendrier culturel tunisien, le Salon rassemble chaque année éditeurs, écrivains, universitaires et lecteurs passionnés autour d’un objectif commun : célébrer le livre et la pensée. Cette édition entend souligner, plus que jamais, l’importance de la lecture comme levier de construction intellectuelle et citoyenne.

Au programme de cette manifestation riche et diversifiée : conférences, débats, ateliers dédiés aux enfants, séances de dédicaces et rencontres littéraires, dans une ambiance propice au dialogue et à la découverte.

