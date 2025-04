KaÃ¯s SaÃ¯ed insiste sur la reddition des comptes au sein de lâ€™administration et appelle Ã  accÃ©lÃ©rer lâ€™emploi des jeunes

Kaïs Saïed insiste sur la reddition des comptes au sein de l’administration et appelle à accélérer l’emploi des jeunes

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 7 avril 2025 au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri. Cette rencontre a porté sur le suivi de plusieurs dossiers liés aux services publics ainsi que sur des projets de lois et décrets à soumettre au prochain Conseil des ministres.

À cette occasion, le chef de l’État a de nouveau exprimé son exigence de rigueur dans la gestion des affaires administratives. Il a averti que toute entité publique qui ne fournit pas aux citoyens des services dans les meilleures conditions, ou qui entrave leur accès à ces services, sera tenue pour responsable et fera face à des poursuites légales. Il a également affirmé que tout responsable soupçonné de servir des intérêts particuliers au détriment de ceux du peuple devra faire l’objet de mesures disciplinaires, voire judiciaires si les faits relèvent du pénal.

Le président a, par ailleurs, réaffirmé son engagement en faveur du droit à l’emploi, soulignant que des milliers de Tunisiens attendent encore une opportunité d’intégrer le marché du travail. Il a plaidé pour une action rapide en faveur de ces jeunes, qu’il a décrits comme patriotes, porteurs d’espoir et animés par une volonté sincère de construire et d’aller de l’avant, contrairement à ceux qui considèrent le pouvoir comme un butin ou une extension d’un groupe de pression.

Enfin, Kaïs Saïed a évoqué plusieurs textes de lois et décrets à l’ordre du jour du prochain Conseil des ministres. Il a insisté sur la nécessité de placer la question sociale au cœur de l’action gouvernementale, estimant que la stabilité ne peut être atteinte sans justice sociale, et que la croissance économique ne sera réelle que si elle s’appuie sur un équilibre entre les droits des travailleurs et ceux des employeurs, et si les fruits de l’investissement profitent à l’ensemble de la population.

