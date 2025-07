Kaïs Saïed insiste sur une nouvelle vision pour le développement et une gouvernance plus responsable

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 9 juillet 2025 au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Mme Sarah Zaafrani Zenzri, pour une séance de travail consacrée à plusieurs dossiers nationaux, avec en point d’orgue le futur plan de développement 2026-2030.

À cette occasion, le Chef de l’État a évoqué la préparation du rapport de synthèse qui servira de base au projet de loi relatif au plan de développement quinquennal. Ce texte, a-t-il souligné, constituera un cadre de référence pour l’ensemble des réformes économiques et sociales à venir.

Le président Saïed a également mis l’accent sur l’importance d’ouvrir de nouvelles perspectives dans tous les secteurs et dans toutes les régions, afin que chaque citoyen puisse jouir pleinement de ses droits et de sa dignité. Il a plaidé pour une transition vers une nouvelle génération de responsables, soulignant que « le temps est venu pour que les jeunes compétences prennent le relais de ceux qui n’ont pas retenu les leçons de l’histoire et qui ignorent encore que toute responsabilité publique est une charge lourde et exigeante ».

Autre point abordé : le fonctionnement de certaines structures publiques, jugé défaillant. Le président a insisté sur la nécessité d’engager la responsabilité des gestionnaires qui manquent à leurs obligations. « L’argent perçu par les responsables est celui du peuple tunisien et doit impérativement être mis au service de ce même peuple », a-t-il déclaré.

Enfin, Kaïs Saïed a critiqué l’inflation administrative dans certaines institutions qui, selon lui, ne remplissent aucun rôle réel malgré les moyens financiers importants qui leur sont alloués. Il a appelé à recentrer les budgets publics sur les structures efficaces, capables d’atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été créées.

