Kaïs Saïed : « La culture est un pilier de la souveraineté nationale »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 9 juillet 2025 au palais de Carthage, la ministre des Affaires culturelles, Mme Amel Srarfi, pour une réunion axée sur le rôle stratégique de la culture dans la société tunisienne.

Dès l’ouverture de l’entretien, le Chef de l’État a réaffirmé que la culture ne saurait être réduite à des festivals ou à des expositions éphémères. « La culture est un domaine de souveraineté », a-t-il martelé, appelant à inscrire chaque manifestation culturelle ou artistique dans une logique de lutte pour la liberté et l’émancipation, en Tunisie comme ailleurs dans le monde.

Le président Saïed a évoqué les grandes heures des festivals internationaux en Tunisie, à l’instar de Carthage, Hammamet ou encore le festival de jazz de Tabarka, qu’il a décrits comme des espaces de création, mais aussi de résistance intellectuelle. Ces manifestations, a-t-il rappelé, ont longtemps été des lieux de rencontre pour les artistes engagés et les militants du beau et de la pensée libre. Il a souligné que ces événements doivent rester fidèles à cet héritage et ne doivent accueillir que des artistes porteurs de valeurs humanistes et de convictions profondes.

Critiquant une marchandisation croissante de la culture, le Président a mis en garde contre ceux qui cherchent à transformer les festivals en simples plateformes lucratives, déconnectées de toute portée artistique ou idéologique. Il a appelé à préserver leur vocation première : celle d’être des bastions de liberté, au cœur du combat pour les principes fondamentaux de l’État tunisien.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a donné ses instructions pour renforcer les actions en faveur de la promotion d’une pensée nationale libre, rempart contre l’obscurantisme, l’extrémisme et le terrorisme. Il a aussi réitéré l’importance de poursuivre les efforts pour la restitution des pièces archéologiques tunisiennes spoliées, affirmant qu’il s’agit là d’un droit inaliénable du peuple tunisien.

Gnetnews