Kaïs Saïed : la lutte contre la spéculation et la hausse des prix, une politique d’État permanente

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier après-midi, 22 septembre, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri, le directeur général de la sûreté nationale Mourad Saïdane et le commandant de la garde nationale Houssem El Gharbi.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de traiter la lutte contre l’accaparement, la spéculation et la hausse des prix non pas comme une simple campagne ponctuelle, mais comme une politique d’État continue visant à éradiquer définitivement ces pratiques. Il a également évoqué l’importance de repenser les circuits de distribution afin d’assurer plus d’équité et de transparence.

Kaïs Saïed a souligné que cette politique devait produire des résultats concrets et quotidiens, perceptibles aussi bien par les consommateurs que par les agriculteurs, longtemps lésés par des réseaux qu’il a qualifiés de « criminels et affameurs ». Il a donné des instructions pour que la responsabilité légale soit pleinement engagée contre tout acteur qui manquerait à ses devoirs, laissant ainsi les producteurs et les citoyens victimes de ces dérives.

Par ailleurs, le président a appelé à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires et universitaires, en particulier face au fléau de la drogue et à ceux qui, selon lui, cherchent à fragiliser la société et l’État tunisien par divers moyens.

Gnetnews