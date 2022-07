Les circuits de distribution et l’approvisionnement au coeur d’un entretien entre Saïed et Bouden

Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, ce vendredi 15 juillet 2022, au palais de Carthage, avec la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Lors de cette rencontre, le chef de l’Etat a focalisé son attention sur le dossier des circuits de distribution et sur la nécessité de rendre disponibles tous les produits de base à tous les citoyens.

Le président a appelé les autorités compétentes à jouer entièrement leur rôle, afin d’éviter les dysfonctionnements ou de laisser les marchés sans contrôle. « Il faut aussi sanctionner ceux qui causent, à chaque fois, des pénuries de produits », a préconisé Saïed.

Il a, également, relevé que le phénomène de la pénurie de certains produits alimentaires n’est pas innocent, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Par ailleurs, le président de la République a ordonné un suivi du dossier des fonds spoliés et une coordination avec les différents intervenants pour que chaque partie assume son entière responsabilité et fasse le nécessaire sans retard. « L’affaire concerne des fonds appartenant au peuple et ne se limite pas à de simples mesures judiciaires. Il faut plutôt un travail intensif, surtout sur le plan diplomatique », a noté le même communiqué.

Le président a expliqué que cette situation ne doit plus persister, car les dossiers ne sont examinés qu’après la prononciation d’un verdict par la justice à l’étranger. En plus les affaires ne concernent pas une ou deux personnes mais plusieurs, dans différents pays, toujours selon le communiqué.

Gnetnews