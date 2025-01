Kaïs Saïed: « La sous-traitance est de l’esclavage déguisé »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi 16 janvier 2025, une réunion du Conseil des ministres au palais de Carthage. Lors de son intervention d’ouverture, le Chef de l’État a souligné l’importance d’inscrire toutes les législations dans l’esprit et les objectifs de la Constitution. Il a appelé les responsables à redoubler d’efforts, à agir avec harmonie et à rester à l’écoute des attentes du peuple, en adoptant une approche novatrice et tournée vers l’avenir.

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de rompre avec les solutions traditionnelles et les demi-mesures, affirmant : « Une solution doit être radicale ou ne pas être. » Selon lui, les responsables doivent incarner une vision inspirée de l’intérêt supérieur de la nation, avec un esprit de militantisme et de dévouement.

Au cours de cette réunion, le Président a abordé en détail le projet de révision du Code du travail ainsi que l’avant-projet de décret relatif à la sous-traitance. Il a rappelé que la Tunisie avait été l’un des premiers pays à abolir l’esclavage, et a insisté sur l’impératif historique d’éliminer toute forme d’ « esclavage déguisé » dans la législation nationale. « Des appellations qui reflètent cette réalité doivent disparaître définitivement de nos textes de loi », a-t-il affirmé.

Enfin, Kaïs Saïed a conclu en soulignant que la responsabilité des dirigeants est une lourde charge, exigeant de répondre aux attentes légitimes du peuple et de préserver l’indépendance des décisions nationales, qu’il considère comme un devoir sacré et une mission de premier ordre.

