Kais Saïed plaide pour un renforcement des relations Tuniso-Chinoises

Lors de la séance d’ouverture de la 10ème réunion ministérielle du Forum de la coopération arabo-chinoise à Pékin, le Président de la République, Kais Saïed, a insisté sur l’importance de renforcer la coopération et d’améliorer les relations entre la Tunisie et la Chine, qui se sont développées sur plusieurs décennies.

« Les différences temporelles entre la Tunisie et la Chine n’empêchent pas une aspiration commune à poursuivre ce que nos pays ont commencé à bâtir il y a six décennies, et à envisager un avenir encore plus prometteur pour nos liens », a déclaré Saïed.

Il a ajouté : « De la terre d’Ibn Khaldoun à celle de Confucius, la route n’a pas seulement été une route de la soie, mais également une voie de fertilisation intellectuelle et d’échanges commerciaux. Nos peuples se connaissent et interagissent depuis des siècles. »

Dans son discours, Kais Saïed a appelé à une coopération continue et à des efforts communs pour construire une nouvelle ère de justice, basée sur la liberté et la volonté de collaborer. Il a souligné que « la Tunisie, dont le peuple recherche la justice chez lui, la recherche également à l’échelle mondiale. »

Le Président a également mis l’accent sur la nécessité de collaborer pour garantir les droits fondamentaux de l’homme, notamment le droit à la santé, au travail, au transport, à l’éducation, ainsi qu’un emploi stable et un salaire décent. Il a déclaré : « Les capacités des pays varient, mais lorsque les efforts sont intensifiés et que les conditions sont réunies, les impacts négatifs diminuent, stabilisant ainsi la situation non seulement au sein des pays, mais dans le monde entier. »

Saïed a critiqué la répartition injuste du travail au cours des siècles, qui a conduit à la pauvreté, à l’ignorance et à la migration irrégulière, ajoutant que les êtres humains et leurs organes sont devenus des marchandises pour les réseaux criminels et terroristes.

Il a également mentionné l’aggravation de la situation due aux changements climatiques et aux pénuries d’eau, qui ont perturbé l’équilibre naturel et affecté négativement l’humanité. Il a insisté sur le fait que les droits fondamentaux de l’homme ne doivent pas rester de simples déclarations dans les textes juridiques nationaux ou internationaux, mais doivent être réalisés concrètement dans la réalité.

Le Président de la République a conclu son intervention en disant : « Nous sommes ici à Pékin et je suis sûr que nous allons semer des idées, un mouvement va se développer, et nous allons récolter un destin commun favorable. Si l’or a un prix, la sagesse arabo-chinoise n’a pas de prix, et dans la lutte entre l’eau et la roche, c’est l’eau qui l’emportera. »

Gnetnews