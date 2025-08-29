Kaïs Saïed préside la cérémonie de célébration de la Journée nationale du Savoir

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi 28 août 2025, au palais de Carthage, la cérémonie officielle marquant la Journée nationale du Savoir.

À cette occasion, plusieurs élèves et étudiants ayant excellé dans les domaines de l’éducation et de la recherche scientifique ont été honorés. Le chef de l’État a également remis des distinctions spéciales aux familles des trois élèves décédés le 14 avril dernier à Mazzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid), à la suite la chute d’un mur d’enceinte du lycée.

Cette cérémonie a été l’occasion de mettre en lumière l’importance de l’excellence académique, mais aussi de rendre hommage à la mémoire des victimes de ce drame qui a profondément marqué la Tunisie.

