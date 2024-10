KaÃ¯s SaÃ¯ed prÃªtera serment pour un second mandat : CÃ©rÃ©monie prÃ©vue ce lundi au Palais du Bardo

Kaïs Saïed prêtera serment pour un second mandat : Cérémonie prévue ce lundi au Palais du Bardo

Réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle du 6 octobre 2024, Kaïs Saïed, Président de la République tunisienne, prêtera serment ce lundi 21 octobre au Palais du Bardo. La cérémonie se déroulera lors d’une session plénière extraordinaire en présence des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts.

Conformément à l’article 92 de la Constitution, le Président prêtera le serment suivant devant les deux chambres :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la Constitution et la législation de l’État, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie. »

Kaïs Saïed a été réélu avec une majorité écrasante de 90,69 %, devançant largement ses concurrents, Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui, selon les résultats définitifs annoncés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) le 11 octobre. Ces chiffres confirment la victoire de Saïed dès le premier tour, avec 2 438 954 voix sur un total de 2 808 548 électeurs ayant participé au scrutin présidentiel, alors que 9 753 217 électeurs étaient inscrits.

S’exprimant après la publication des résultats, Saïed a déclaré vouloir « bâtir et construire, comme le veut le peuple », en promettant de « purger le pays des corrompus et comploteurs ». Il a réaffirmé l’indépendance de la Tunisie face aux ingérences étrangères et salué la conscience et la maturité des électeurs lors du scrutin de 2024.

Dans son manifeste électoral, Saïed s’est engagé à réformer en profondeur les services publics, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des transports et de la sécurité sociale, tout en appelant à la reconstruction des institutions de l’État et à la mise en place de nouvelles législations pour renforcer le rôle social de l’État.

Ce second mandat débute dans un climat de défis multiples, mais le Président Saïed a réitéré sa détermination à surmonter ces obstacles et à poursuivre les réformes nécessaires pour redresser la situation du pays.

Kaïs Saïed, élu une première fois en 2019 avec plus de 72 % des suffrages, est le 7e président de la République tunisienne depuis sa proclamation en 1957. Il avait également prêté serment au Palais du Bardo après sa première élection, lors d’une cérémonie marquée par des traditions protocolaires, dont un hommage militaire rendu par la Garde républicaine.

