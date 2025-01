Kaïs Saïed prône un modèle économique national et équitable

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mercredi 8 janvier 2025, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, au Palais de Carthage. Lors de cet entretien, le chef de l’État a souligné que l’économie tunisienne doit s’appuyer sur des bases nationales, en priorisant les choix du peuple tunisien et en misant avant tout sur les ressources locales. Il a également encouragé la coopération internationale, bilatérale et multilatérale, à condition qu’elle préserve les intérêts du pays et garantisse sa liberté de décision.

Le Président a abordé le projet du plan économique et social pour la période 2026-2030, mettant en avant le rôle crucial des conseils locaux, régionaux et des conseils des régions dans l’élaboration des priorités. Ces instances doivent contribuer à réaliser les aspirations du peuple tunisien en matière de justice sociale, de croissance économique réelle et d’intégration durable.

Kaïs Saïed a par ailleurs insisté sur la nécessité de revoir les cahiers des charges, qu’il a qualifiés d’instruments taillés sur mesure pour favoriser un nombre limité d’acteurs visant à monopoliser certains secteurs économiques et à s’accaparer les richesses.

Enfin, le Président a donné des instructions pour intensifier les efforts en vue de lever les obstacles qui entravent les petites et moyennes entreprises. Il a également insisté sur la finalisation des projets en suspens, dont les financements sont pourtant disponibles. Il a dénoncé les retards non justifiés, affirmant que ces blocages sont souvent le fruit d’interventions délibérées. « Il est impératif de rendre des comptes et de responsabiliser ceux qui ont entravé ces projets », a-t-il conclu.

