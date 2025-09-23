Kaïs Saïed réaffirme la primauté de la souveraineté nationale et l’unité de l’État

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, 22 septembre, au palais de Carthage, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, ainsi que le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective, décrivant l’action des institutions comme une « guerre de libération » irréversible, menée au nom du peuple tunisien, source de toute légitimité.

Kaïs Saïed a également mis en avant le choix de l’autonomie et du travail comme voie privilégiée pour répondre aux attentes des Tunisiens, estimant que ce choix a démontré sa justesse face à ceux qui, selon lui, ont opté pour une dépendance vis-à-vis de l’étranger.

Le président de la République a réaffirmé que la priorité absolue devait être accordée aux victimes de décennies d’exclusion, tout en soulignant que l’unité nationale, la continuité de l’État, sa stabilité, la souveraineté du peuple et l’indépendance de la décision nationale constituent des principes intangibles qui ne sauraient être remis en question.

