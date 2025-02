KaÃ¯s SaÃ¯ed rÃ©affirme le rÃ´le social de lâ€™Ã‰tat et lâ€™importance de la justice sociale

Kaïs Saïed réaffirme le rôle social de l’État et l’importance de la justice sociale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 20 février 2025, au palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar. Lors de cette rencontre, il a insisté sur l’importance du rôle social de l’État dans tous les domaines, soulignant que la stabilité ne peut être atteinte sans justice et équité.

Le chef de l’État a affirmé que le développement réel de la Tunisie doit reposer sur une base de justice sociale, estimant qu’aucune avancée ne peut être durable sans une répartition équitable des richesses et des opportunités.

Kaïs Saïed a également évoqué le rôle de l’Union tunisienne de solidarité, mettant en avant l’esprit de solidarité et de coopération qui unit les Tunisiens, aussi bien à l’intérieur du pays qu’au sein de la diaspora. Il a souligné que la confiance entre les citoyens et les institutions de l’État est un élément clé pour consolider ce lien social, qu’il considère comme un pilier de la transformation culturelle et du redressement national.

Gnetnews