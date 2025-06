Kaïs Saïed réaffirme le rôle stratégique de l’armée dans le soutien à l’État et au développement national7

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi du lundi 2 juin au Palais de Carthage le ministre de la Défense nationale, M. Khaled Sehili. Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer l’importance du rôle de l’armée nationale dans la défense du pays, mais aussi dans l’appui aux efforts de l’État dans divers domaines civils.

Le chef de l’État a mis en avant la contribution multiforme des forces armées, appelées non seulement à assurer la sécurité et la souveraineté nationale, mais également à intervenir en appui à plusieurs secteurs vitaux. Il a cité, entre autres, la sécurisation d’infrastructures et de services publics, l’appui au bon déroulement de la saison agricole, la mise à disposition de structures pour le stockage des récoltes céréalières, ou encore la lutte contre les catastrophes naturelles.

Kaïs Saïed a également salué l’implication croissante de l’armée dans la réalisation ou la supervision de projets de développement à travers le territoire. Il a souligné que cette implication témoigne de la polyvalence de l’institution militaire et de sa fidélité à sa mission première : servir la patrie dans toutes les circonstances.

