Kaïs Saïed réaffirme l’importance des festivals culturels

Le lundi 1er juillet 2024, au Palais de Carthage, le Président de la République, Kais Saied, a reçu M. Moncef Boukthir, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, également chargé de la gestion du Ministère des Affaires Culturelles.

Le Président Saied a souligné que les festivals culturels doivent contribuer à l’établissement d’une culture nationale et ont été créés pour élever le goût public. Il a mentionné que les scènes du Théâtre de Carthage et du Théâtre de Hammamet, par exemple, étaient autrefois réservées aux œuvres culturelles de haute qualité. De nombreux artistes étrangers rêvaient de se produire sur ces scènes, considérant cela comme une reconnaissance de leur valeur artistique et même comme un couronnement de leur carrière, contrairement à ce qui se passe aujourd’hui dans ces festivals et d’autres.

Le Président a insisté sur le fait que la promotion de la culture s’inscrit dans le cadre du mouvement de libération nationale que connaît la Tunisie aujourd’hui. Il a affirmé qu’aucun État n’a d’avenir sans la contribution active de ses créateurs et intellectuels, dont l’unique préoccupation est la créativité basée sur une pensée libre et une conscience profonde de leur rôle dans le développement intellectuel de leurs sociétés.

