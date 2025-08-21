Kaïs Saïed réaffirme l’irréversibilité du choix de l’État social

Le président de la République, Kaïs Saïed, a réitéré, mercredi 20 août 2025, lors d’une rencontre tenue au palais de Carthage avec le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, que l’option de l’État social constitue un choix « irréversible ».

Au cours de cet entretien, le chef de l’État est revenu sur plusieurs textes historiques relatifs à l’interdiction et à la criminalisation de la sous-traitance, ainsi qu’aux mesures en faveur des ouvriers des chantiers, des travailleuses agricoles et de toutes les catégories sociales confrontées à la précarité et à la marginalisation. « Le droit au travail, à une rémunération décente et à la couverture sociale sont des droits naturels », a-t-il souligné, estimant que la marginalisation n’est pas une fatalité mais le résultat de politiques fondées sur l’exclusion et l’appauvrissement.

Kaïs Saïed a par ailleurs insisté sur le rôle central de la justice et de l’équité dans la consolidation de la stabilité sociale, affirmant que « plus la justice prévaut, plus la richesse s’accroît et la pauvreté recule ».

En conclusion, le chef de l’État a affirmé que la question dépasse les secteurs ou les régions pour concerner directement la dignité du citoyen, rappelant que « la dignité du pays découle de celle de ses citoyens et citoyennes ». Il a réitéré que le travail, la rémunération équitable, la justice et la liberté figurent parmi les revendications fondamentales de la révolution que le peuple demeure déterminé à concrétiser dans les faits, et pas seulement dans les textes.

