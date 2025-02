KaÃ¯s SaÃ¯ed rÃ©affirme son engagement envers les martyrs et blessÃ©s de la rÃ©volution

Kaïs Saïed réaffirme son engagement envers les martyrs et blessés de la révolution

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 13 février 2025 au palais de Carthage, Ahmed Jaafer, président de la Fondation « Fida ». Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État de rappeler l’origine de cette institution, née à son initiative après la révolution et officialisée par le décret n°20 du 9 avril 2022.

Kaïs Saïed a également souligné le développement récent de la fondation, renforcée par la loi n°1 du 9 janvier 2025, et a réaffirmé l’engagement de l’État à lui apporter le soutien nécessaire afin qu’elle puisse atteindre pleinement ses objectifs. « La Tunisie n’oubliera pas ses martyrs et leurs familles, et ne laissera pas ses blessés sans accompagnement dans tous les domaines », a-t-il insisté.

La Fondation « Fidaa » œuvre principalement à la reconnaissance des sacrifices des victimes de la révolution et à l’amélioration des conditions de vie de leurs familles et des blessés, à travers un soutien social, médical et économique.

Gnetnews