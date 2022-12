Kaïs Saïed reçoit le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dabaiba

Ce mercredi 30 novembre 2022, le Président de la République, Kais Saïed, a reçu au Palais de Carthage, Abdelhamid Dabaiba, le Chef du Gouvernement d’union nationale libyen, en présence de Mme Najla Bouden, la Cheffe du gouvernement.

Cet entretien a été l’occasion de souligner la volonté mutuelle de prendre des décisions effectives et des mesures concrètes pour renforcer davantage les liens de fraternité, chargés d’histoire, et les relations de coopération, de collaboration et d’intégration qui existent entre les deux pays au profit des deux peuples frères qui croient en l’unité en un avenir commun, pouvait-on lire dans un communiqué de la présidence.

Par ailleurs, il a également été souligné l’importance de continuer à travailler, afin d’utiliser correctement les grandes capacités dont disposent les deux pays, de mettre en œuvre un cadre juridique, d’activer les nombreux mécanismes de coopération dans divers secteurs, de relever les défis, surmonter les difficultés en trouvant des solutions appropriées. L’objectif étant d’accroître encore le volume de la coopération économique et des échanges commerciaux, à stimuler les investissements dans les deux pays et à fluidifier la circulation des personnes, des biens et des fonds.

Kaïs Saïed a réitéré la position de la Tunisie en faveur d’une solution inter-libyenne à la crise en Libye.

Gnetnews