Kaïs Saïed reçoit le ministre de l’Intérieur de Corée du Sud

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 28 mars 2022, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de la République de Corée du Sud Jeon Hae-Cheol.

Lors de cette rencontre, le président de la République Kaïs Saïed a réaffirmé sa volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment celles liées à l’économie, au social, au numérique et à la sécurité.

Le chef de l’Etat a tenu également à saluer les efforts de la Corée en terme de gouvernance et de transition démocratique à travers l’investissement dans les technologies modernes, notamment l’initiative coréenne dans le lancement d’une plateforme numérique qui permet aux citoyens de les écouter et de recueillir leurs suggestions sur l’élaboration des politiques et des actions. gouvernementales.

Kaïs Saïed a ainsi fait part des similitudes entre cette plateforme et la consultation nationale électronique qu’il avait mis en place en Tunisie et qui s’est achevé le 20 mars dernier, insistant sur le fait que celle-ci a permis de renforcer la participation du peuple à la vie politique et de façonner les options futures du pays.

Gnetnews