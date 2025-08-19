Kaïs Saïed reçoit le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes Menfi à Tunis

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli dimanche 18 août 2025 à l’aéroport de Tunis-Carthage, son homologue libyen Mohamed Younes Menfi, président du Conseil présidentiel, en visite de travail en Tunisie.

Après une cérémonie officielle marquée par la levée des drapeaux et l’hymne national des deux pays, suivie d’un salut rendu par une formation des trois armées, les deux chefs d’État ont poursuivi leurs entretiens au palais de Carthage.

Lors de cette rencontre, Kaïs Saïed et Mohamed Younes Menfi ont réaffirmé la solidité des relations historiques entre la Tunisie et la Libye, mettant en avant leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Les discussions ont insisté sur la nécessité de surmonter les difficultés et d’accélérer la dynamique de complémentarité entre les deux pays au service de la sécurité, du développement et de la stabilité dans la région.

Le président tunisien a souligné à cette occasion l’interdépendance entre la sécurité des deux peuples, rappelant que « la stabilité de la Tunisie est indissociable de celle de la Libye, et vice versa ». Il a réitéré la position de Tunis en faveur d’un règlement exclusivement « libyo-libyen » de la crise, en dehors de toute ingérence étrangère, affirmant que le peuple libyen « dispose des compétences et de la volonté nécessaires pour tracer seul son avenir ».

L’entretien a également porté sur la situation en Palestine. Kaïs Saïed a dénoncé la poursuite des crimes de guerre et de l’épuration menée par l’occupation israélienne, notamment par la privation de nourriture, d’eau et de médicaments. Il a réaffirmé l’appui constant de la Tunisie au droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain sur l’ensemble de son territoire, avec Jérusalem pour capitale.

Selon le chef de l’État, la légitimité internationale s’effrite face à l’inaction, laissant place à une « nouvelle légitimité humaine », née de la mobilisation des peuples contre les exactions du régime d’occupation.

