Kaïs Saïed rencontre des titulaires de doctorat et réaffirme sa vision pour leur recrutement dans la fonction publique

02-09-2025

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi du lundi 1er septembre un groupe de titulaires de doctorat. Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État d’aborder la question de l’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur et les difficultés qui persistent dans ce domaine.

Le président a rappelé que le concours demeure le principal mécanisme de recrutement dans la fonction publique, tout en insistant sur la nécessité de garantir la transparence du processus et l’égalité des chances entre tous les candidats.

Kaïs Saïed a souligné que les compétences tunisiennes, qu’il s’agisse des titulaires de doctorat ou de diplômés confrontés à une longue période de chômage, représentent un potentiel majeur pour le pays. Selon lui, ces jeunes sont animés par un sens profond de responsabilité et pourront assumer des missions essentielles dans les services publics, à la place de ceux qui, selon ses termes, ont failli à leur rôle ou se sont laissés influencer par des intérêts particuliers.

Il a également affirmé que la Tunisie n’a pas besoin de ceux qui alimentent les tensions, manquent de patriotisme ou maltraitent leurs collaborateurs dans l’administration, mais plutôt de compétences prêtes à s’engager pour l’intérêt général.

Le président a conclu en réaffirmant que la Tunisie traverse une étape cruciale de construction et de refondation, nécessitant l’énergie, le savoir et la détermination de toutes et tous, afin de franchir définitivement ce cap vers un avenir sans retour en arrière.

