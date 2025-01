Kaïs Saïed rencontre le directeur général de l’ICESCO

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 27 janvier 2025 au Palais de Carthage le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik, directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO).

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a souligné l’importance stratégique des secteurs de l’éducation, des sciences et de la culture, qui reflètent le niveau de progrès des nations. Il a insisté sur la nécessité de suivre les évolutions rapides que connaît le monde, en révisant les programmes éducatifs et scientifiques et en adaptant les concepts aux avancées dans divers domaines scientifiques.

Le Président a également rappelé l’engagement historique de la Tunisie en faveur de l’éducation et de la culture, citant la création du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement inscrite dans la Constitution comme un témoignage de cette priorité nationale. Il a évoqué plusieurs moments clés de l’histoire du pays marqués par des réformes éducatives initiées par des érudits tunisiens, dont l’influence a rayonné au-delà des frontières.

Kaïs Saïed a mis en exergue la responsabilité majeure de l’ICESCO dans ces secteurs, qu’il a qualifiés de « première ligne de défense » contre les extrémismes, le dogmatisme et le terrorisme. Selon lui, les efforts des États membres doivent converger pour relever les défis posés par les évolutions technologiques, scientifiques et cognitives, tout en développant les capacités humaines et en s’ancrant dans des valeurs solides.

Le chef de l’État a salué la coopération entre la Tunisie et l’ICESCO, mentionnant des projets ambitieux auxquels l’organisation pourrait contribuer, notamment le Centre mondial des arts de la calligraphie « Iqra », une initiative qu’il avait proposée en 2020.

Gnetnews