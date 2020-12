KaÃ¯s SaÃ¯ed se rend Ã  AÃ¯n Skhouna

Kaïs Saïed se rend à Aïn Skhouna

Le président Kaïs Saïed s’est rendu ce lundi matin dans la localité de Aïn Skhouna. Cette visite surprise intervient après les affrontements entre des habitants issus des régions de Béni Khedech (Médenine), et Douz (Kébili) survenus ce dimanche et qui ont coûté la vie à un jeune homme de 27 ans. Plus d’une cinquantaine de blessés sont à déplorer, d’après le dernier bilan du ministère de l’Intérieur.

« Il est important de faire preuve de retenue et de sagesse, tout en évitant les tentatives de division. Le Chef de l’État est le symbole de l’État et le garant de son unité. La Tunisie est assez grande pour tout le monde. Il faut, de ce fait, se méfier des tentatives qui visent à atteindre l’État en son sein », a déclaré Kaïs Saïed lors d’une réunion avec les responsables régionaux.

Pour l’occasion, le chef de l’Etat était accompagné par des hauts responsables de l’Armée Nationale ainsi que par le commandant de la Garde Nationale.

Gnetnews