Kaïs Saïed se rend à Menzel Bouzayen et Fayedh el-Akarma pour raviver le souvenir des martyrs

Le Président de la république, Kaïs Saïed, a fait le déplacement, ce jeudi 24 décembre 2020, à Menzel Bouzayen et Fayedh el-Akarma Ouled Mabrouk (Sidi Bouzid), où il s’est rendu aux cimetières des lieux, et a récité la Fatiha à la mémoire de Chawki Nasri et Mohamed Ammari ; les premiers martyrs de la révolution qui sont tombés, en réclamant emploi, liberté et dignité nationale.

Le chef de l’Etat a échangé, à cette occasion, avec des citoyens qui ont exprimé leurs préoccupations et leurs attentes sur les plans politique, économique et social, indique en ce début d’après-midi la présidence dans un communiqué.

Saïed a réitéré sa détermination à concrétiser les revendications pour lesquelles les martyrs de la révolution sont tombés.

Il a affirmé l’importance d’immortaliser le souvenir des blessés et martyrs, ayant contribué à allumer l’étincelle de la révolution en Tunisie, ajoute en substance la même source.

Gnetnews