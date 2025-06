Kaïs Saïed veut interdire définitivement la sous-traitance dans le secteur public et annonce la dissolution d’une société étatique

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dimanche 16 juin au palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, et le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi.

Au cœur de cette rencontre : le projet de décret interdisant la sous-traitance dans le secteur public et la dissolution de la société étatique « Itissalia Services ».

Le chef de l’État a précisé que ce projet s’inscrit dans la continuité de la réforme du Code du travail, qui a déjà proscrit et criminalisé la sous-traitance dans le secteur privé. Selon lui, le principe est clair : qu’il soit agent du secteur public ou salarié dans le privé, un travailleur qui bénéficie de sécurité et de stabilité est plus productif et plus impliqué. « Il ne saurait y avoir d’esclavage moderne sous couvert d’une légalité de façade, taillée sur mesure pour servir les intérêts de ceux-là mêmes qui ont conçu ces textes aujourd’hui abrogés ou en passe de l’être », a-t-il déclaré.

Kaïs Saïed a également réaffirmé sa vision d’un État social, insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un simple slogan. « Cette justice sociale sera concrétisée sur le terrain, dans tous les secteurs et dans toutes les régions », a-t-il assuré, qualifiant cette orientation de « révolution de libération nationale… jusqu’à la victoire ».

Gnetnews