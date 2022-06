Kais Yaâkoubi : « Le derby sera décisif »

Le chroniqueur de l’émission Sport+ sur les ondes d’IFM, a parlé du grand rendez-vous de ce dimanche entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain. Pour Kais Yaâkoubi, il n’y a aucun doute : « Cette fois, le derby sera décisif. Le résultat de ce match déterminera non seulement le classemtn final, mais aussi les places africaines. Les Rouges et Blancs partent avec un certain avantage, après cinq victoires consécutives depuis l’arrivée d’Adel Sellimi. Le coach clubiste a un groupe composé de jeunes de qualités, qui ont prouvé qu’ils sont dignes de porter ce maillot ».

