Kaïs Yaâkoubi : « Le foot tunisien doit être refait comme la piscine du belvédère »

La sélection tunisienne de football a concédé la défaite, lundi soir au stade Hammadi Agrebi de Rades face à la Gambie (0/1). Un revers indolore sur le plan de la qualification, mais qui a mis la lumière sur toutes les difficultés que rencontre l’équipe nationale et le mouvement footballistique tunisien en général.

Le sélection par intérim Kaïs Yaâkoubi a commenté ainsi cette défaite : « Nous avons concédé deux défaites en à peine un mois. C’est un très mauvais signe, même si nous avons le billet pour la CAN 2025. A mon avis, plein de choses ne sont pas claires dans la gestion du football tunisien. Les joueurs le savent et ça impacte inévitablement leur rendement. Certains clubs deviennent plus importants que la sélection, ce qui est très grave. Je pense qu’il faut refaire tout le système comme ca a été le cas pour la piscine du belvédère. Comment ? Il y a clairement besoin d’un intervention et d’une volonté politique ».

GnetNews