Kais Yaâkoubi : « Quitter la zone rouge est mon principal objectif »

Le nouveau coach du Club Africain, Kais Yaâkoubi, a tenu, dans une déclaration accordée à IFM, à tirer les choses au clair à propos de son départ de l’ESM : « Tout d’abord, je tiens à préciser que j’ai été contacté, dimanche soir, par Abdessalam Younsi après mon départ de l’ES Metlaoui. Un accord a été trouvé lundi matin et j’ai entamé mon travail l’après-midi ».

Le technicien tunisien a, ensuite, déclaré qu’il est habitué aux missions difficiles: « Ce n’est pas ma première expérience au CA. En 2011, l’équipe n’était pas au top. Le staff ne va pas changer. Bouaicha, Rouissi et Nefzi poursuivront leur travail. Un programme spécial sera consacré aux blessés et aux joueurs qui manquent de compétition. Dridi a travaillé dans des conditions très difficiles. Il espérait pouvoir compter sur les nouvelles recrues pour avoir une meilleure équipe. Il a fini par craquer. La situation est plus compliquée pour moi parce que nous sommes mal classés après 11 journées. La différence entre lui et moi ? Je suis l’enfant du club. J’ai réussi à éviter la relégation avec le CAB et l’ESM. Mon expérience devrait être bénéfique au Parc A ».

Interrogé à propos de l’interdiction de recrutement infligée au CA, Yaâkoubi a précisé qu’il ne va pas attendre le feu vert de la FIFA : « Le principal objectif du club n’est pas la levée de l’interdiction de recrutement. Je n’ai pas voulu évoquer ce dossier avec le président. Je vais travailler avec les moyens mis à ma disposition. Ma priorité est de quitter la zone rouge. Les objectifs changent selon les résultats obtenus. Le groupe est respectable surtout avec le retour des joueurs cadres. La qualité est là mais il faut assainir l’environnement ».