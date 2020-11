Kamel Ben Khelil : « Ngameni est un menteur »

Le porte parole du Club Africain, Kamel Ben Khelil, a déclaré sur les ondes d’IFM que Donald Ngameni a menti à propos de l’accord trouvé entre la direction clubiste et l’avocat des deux camerounais : « C’est un menteur. Il n’est plus concerné par l’affaire puisque Song et Yimga se sont rendus compte qu’il est un arnaqueur. Nous sommes en contact avec leur avocat et l’accord n’est pas tombé à l’eau. Ngameni est manipulé par des gens qui veulent nuire au CA. Dès la levée de l’interdiction de recrutement, nous allons porter plainte et vous allez voir que notre club est victime d’un complot ».