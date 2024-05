Kamel Feki supervise une rÃ©union ministÃ©rielle sur les projets de modernisation de la sÃ©curitÃ©

Kamel Feki supervise une réunion ministérielle sur les projets de modernisation de la sécurité

Le ministre de l’Intérieur, Kamal Feki, a présidé ce jeudi 9 mai 2024, une réunion à la Direction Générale des Opérations en présence de plusieurs hauts responsables, pour examiner plusieurs projets futurs du ministère visant à améliorer et à développer le travail de sécurité.

Au cours de la réunion, un projet concernant la surveillance automatique et le relevé automatique des infractions routières par l’utilisation de caméras a été présenté. Ce projet vise à améliorer la qualité de la sécurité routière, à renforcer la sécurité sur les routes et à réduire les accidents de la route.

Deux autres projets ont également été abordés : celui du système de cartographie numérique et celui du système d’aide à la prise de décision, qui contribueront au développement et à la modernisation des différents processus de travail en tirant parti des technologies de pointe et de la recherche scientifique.

À cette occasion, le ministre de l’Intérieur a souligné que le développement de ces systèmes et leur bon usage contribueront à atteindre les objectifs visés en matière de protection des biens publics et privés, de protection des citoyens et de réduction des accidents de la route. Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer la généralisation de ces mécanismes dans les meilleurs délais et de les exploiter de manière optimale.

