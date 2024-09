Kamel Maddouri inaugure le premier Forum méditerranéen pour la décarbonation à Tunis

Le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé ce mardi 24 septembre 2024 à Tunis, l’ouverture du premier Forum méditerranéen pour la décarbonation, DECARBOMED. Organisé par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) en collaboration avec l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), la coopération allemande et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), cet événement se tient sous le thème « Vers une Méditerranée neutre en carbone ».

Dans son allocution d’ouverture, M. Maddouri a souligné l’importance de ce forum, marquant une étape clé dans la collaboration entre les pays méditerranéens pour atteindre la neutralité carbone et promouvoir le développement durable. Il a insisté sur le fait que l’un des plus grands défis pour la région et le monde est la surconsommation des ressources naturelles, les risques croissants des catastrophes environnementales, et les changements climatiques. Face à ces enjeux, il est impératif que les pays méditerranéens adoptent une approche sérieuse et responsable afin de protéger les générations futures.

Maddouri a mis en avant la nécessité de privilégier l’économie énergétique et écologique, non seulement pour garantir la sécurité énergétique, mais aussi pour réduire les émissions de carbone, qui représentent 73 % des gaz à effet de serre émis par le secteur énergétique à l’échelle mondiale. Il a ainsi appelé à l’élaboration de nouvelles politiques énergétiques visant à réduire le déficit énergétique, en prônant un modèle énergétique diversifié et durable. Ce modèle s’appuiera sur la diversification des sources de production, l’optimisation des systèmes de consommation, et la promotion des économies verte, bleue et circulaire.

M. Maddouri a également rappelé que la stratégie de l’État dans ces domaines repose sur le développement de programmes concrets pour la décarbonation, en renforçant la compétitivité de l’économie et des entreprises. Il a évoqué le soutien à la recherche et à l’innovation, ainsi que la mise en place de mécanismes incitatifs pour encourager les start-ups et les investissements privés dans les énergies alternatives.

En marge du forum, le Chef du gouvernement a visité plusieurs stands exposant les projets innovants de jeunes entrepreneurs dans les secteurs de la décarbonation, des énergies renouvelables et de l’économie verte. Il a encouragé à poursuivre les efforts dans ces secteurs prometteurs et à promouvoir la création d’entreprises spécialisées dans les transitions énergétiques.

Gnetnews