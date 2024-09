Kamel Maddouri préside une réunion pour l’accélération des projets publics

Ce mercredi 11 septembre 2024, le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé la sixième réunion de la Commission pour l’accélération des projets publics au Palais du Gouvernement à la Kasbah.

Dans son discours, M. Maddouri a souligné l’importance d’accélérer la réalisation des projets publics et privés, une priorité urgente pour le gouvernement conformément aux directives du Président de la République. Il a précisé que cette démarche vise à dynamiser l’économie, créer des emplois et rendre la Tunisie plus attractive pour les investissements.

Le Chef du gouvernement a appelé les structures et entreprises publiques à mettre en place les outils de pilotage et de gouvernance nécessaires pour suivre l’avancement des projets. Il a également insisté sur la mise en place rapide de comités sectoriels dans chaque ministère pour assurer le suivi, en coordination avec les comités régionaux et les commissions techniques et centrales. Un tableau de bord sera instauré pour suivre les progrès réalisés.

M. Maddouri a aussi mis l’accent sur le rôle clé des ministères en tant que force de proposition pour résoudre les problèmes techniques et fonciers, tout en levant les obstacles administratifs. Il a appelé à revoir les textes juridiques et procédures afin qu’ils facilitent la réalisation des projets au lieu de les entraver. Il a également souligné l’importance pour les gouverneurs et les services régionaux de suivre et accompagner la mise en œuvre des projets.

Lors de la réunion, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, a présenté un rapport sur les difficultés entravant la réalisation de l’unité de production de phosphate commercial à Oum El Khechb.

La Commission supérieure a pris une série de décisions pour résoudre les points bloquants, permettant ainsi l’avancement du projet dans les délais impartis. La Compagnie des Phosphates de Gafsa a été priée de mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires pour la bonne gouvernance du projet, tout en travaillant étroitement avec les parties prenantes pour trouver des solutions et relancer les travaux dans les plus brefs délais.

Gnetnews